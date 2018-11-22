Ночью в Покрове подожгли восемь электрощитовых в семи домах. Кому-то ненависть к мэру, преображающему вместе с нами город, позволяет гадить там, где он живет, - Голик. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбуке написал советник главы Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик.

"Сегодня ночью в Покрове восемь поджогов электрощитовых в семи домах. В некоторых домах от этих поджогов выгорели двери квартир. Этот тот самый Покров, который за три с половиной года мы вместе с его мэром Александром Шаповалом, про которого на Раде Регионального Развития в Киеве рассказывал Юрий Луценко, преобразили до неузнаваемости. Это тот самый Покров, который вместе с Марганцем мы перевели с центрального отопления на альтернативное и индивидуальное. Эти щитовые - в том числе и то, что было сделано в Покрове для усиления электросетей, нагрузка на которые возросла в связи с переходом части квартир на электроотопление. Мрак", - сообщил он.

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"В городе новые дороги. Тепло. Строится новый садик. Заканчивается реконструкция школы. Сделана важная невидимая часть - реконструкция фильтровальной станций и канализационной насосной станции. Построен новый Парк и строится еще два. Но кому-то отсутствие мозгов в головах и ненависть к мэру, преображающему вместе с нами город, позволяет гадить там, где он живет. Мрак", - добавил Голик.





















