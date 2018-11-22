Качественный асфальт и контроль веса, - на Днепропетровщине капитально ремонтируют дороги, за которые не брались десятилетиями. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в материале "Информатора", сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, два областных центра – Днепр и Запорожье - отныне соединены идеальной скоростной трассой. До этого магистраль не ремонтировали 30 лет. Между тем, нагрузка на нее была существенная – 12 тысяч автомобилей в сутки, которые были вынуждены ехать по сплошным выбоинам и ямам.

В этом году начато строительство нового участка трассы Днепр - Решетиловка в объезд поселков Лобойковка, Петриковка, Китайгород и Царичанка. Летом построили 4 км трассы, общая толщина покрытия – 66 см. Гарантия на работы – 10 лет.

"Сейчас достраиваем еще 8 километров этой трассы, - рассказал советник председателя Днепропетровской ОГА Юрий Голик. - Объездная не только позволит разгрузить населенные пункты от потока машин, но и будет удобна для владельцев транспортных средств. Им больше не придется стоять в пробках на узких сельских улицах".

Общая протяженность объездной – 57 км. Планируется, что автобан европейского качества на четыре полосы соединит Днепр с Киевом к 2021 году.





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Чтобы сохранить как можно дольше отремонтированные дороги, на Днепропетровщине строят габаритно-весовые комплексы для контроля грузового транспорта. Работы ведутся на трех подъездах к Днепру – на Решетиловской, Криворожской и обновленной Запорожской трассах.





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За последние три года на Днепропетровщине отремонтировали более 500 дорог внутри населенных пунктов, 130 из них в этом году. Современное асфальтовое покрытие получили улицы во всех районах области. Это центральные и главные дороги в городах, поселках и селах, по которым ежедневно добираются к вокзалам, больницам и школам.

"За них никто не брался десятилетиями, в лучшем случае – просто латали ямы, - отмечает советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик. – Мы изменили подход к обновлению автодорог – ремонтируем их только капитально. На каждую отремонтированную улицу – 5 лет гарантии. Если асфальт испортится раньше гарантийного срока – подрядчик устраняет недочеты за свой счет".



