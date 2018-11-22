Задержан адвокат, организовавший схему вымогательства 3 млн грн и корпоративных прав у столичного бизнесмена, - прокуратура Киева. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры г.Киева в Facebook.

"В ходе совместной спецоперации столичной прокуратуры ГУ Нацполиции в г. Киеве и ГУ СБУ в Киеве и Киевской области пресечена преступная деятельность группы лиц, которые под угрозами физической расправы и насилия завладели корпоративным правами части бизнеса столичного предпринимателя и вымогали у него более 3 млн гривен", - сказано в сообщении.

Отмечается, что организатором преступления оказался столичный адвокат, уроженец Донецкой области.

"В конце прошлого года он предложил руководителю предприятия, занимающегося оптовой торговлей зерна, помощь в решении вопросов, связанных с имущественными конфликтами с его партнерами. Однако вместо оказания помощи, злоумышленник решил завладеть частью бизнеса потерпевшего и его денежными средствами.

Для реализации преступного плана адвокат привлек группу лиц, которые выманили бизнесмена на встречу, во время которой с применением насилия и причинением телесных повреждений заставили последнего осуществить отчуждение в их пользу принадлежащие ему корпоративные права, а также права на комплекс зданий и сооружений в Полтавской области, которые он использовал в своей хозяйственной деятельности.

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В дальнейшем злоумышленники выдвинули бизнесмену требование выплатить им надуманный долг в сумме 3 млн гривен и 15 000 долларов США, угрожая в случае несогласия причинением телесных повреждений ему и его близким", - сообщили в прокуратуре.

По результатам спецоперации 21.11.2018 г. двоих участников преступления, в том числе и организатора, задержали в одном из ресторанов на территории Печерского района Киева во время передачи им части денежных средств в сумме 8 тыс. долларов США.



Фото: пресс-служба прокуратуры в г.Киеве

Сейчас обоим задержанным объявлено подозрение по ч. 3 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Несмотря на то, что один из задержанных имеет статус адвоката, сообщение о подозрении указанному лицу осуществлено прокурором г. Киева.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению и задержанию других участников преступления.