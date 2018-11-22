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22.11.18 11:55

Украинский сайт KFC предлагал расширять сеть через московский офис. Сейчас контакты отсутствуют. ФОТО

На официальном сайте KFC в разделе "Франчайзинг" указаны контакты отдела недвижимости и развития, который находится в Москве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Еспрессо" со ссылкой на пользователя Facebook Виктора Литовченко.

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"А вы уже видели, как прямо к годовщине Евромайдана в восстановленном Доме Профсоюзов открыли ресторанчик KFC? Я уже промолчу, насколько корректно открывать точку жареной курятины в горелом во время революции здании... Большим шоком должна стать принадлежность этого ресторана. Думаете, им ведают американцы? Как бы не так... Вот вам скрин с приглашением к сотрудничеству. Никого ничто случайно там не шокирует? Приятного аппетита кароч", - написал он.

Украинский сайт KFC предлагал расширять сеть через московский офис. Сейчас контакты отсутствуют 01

На официальном сайте KFC находятся контакты российских представителей отдела недвижимости и развития.

Украинский сайт KFC предлагал расширять сеть через московский офис. Сейчас контакты отсутствуют 02

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"Россия ведет бизнес KFC в Украине. (У Виктор Литовченко это наблюдение увидел.) И открыли точку в Доме профсоюзов на Майдане. Сходил на сайт kfc-ukraine.com, проверил. Точно. "Если вы хотите стать нашим партнером", обращайтесь в Москву", - написал пользователь Игорь Ляшенко.

Украинский сайт KFC предлагал расширять сеть через московский офис. Сейчас контакты отсутствуют 03

На момент публикации данной новости, контакты московского офиса уже убрали из раздела "Бизнес с KFC" на сайте kfc-ukraine.com. Вместо них там указан адрес электронной почты с украинским доменом.

Украинский сайт KFC предлагал расширять сеть через московский офис. Сейчас контакты отсутствуют 04

Вчера в Доме профсоюзов на киевском Майдане, который горел во время Революции Достоинства и в котором погибали люди, открылся фастфуд KFC. Вечером неизвестные пришли под заведение с шинами, подожгли дымовую шашку, сделали надписи на фасаде. В результате инцидента правоохранители доставили в управление полиции шесть человек и после дачи пояснений отпустили.

Украинский сайт KFC предлагал расширять сеть через московский офис. Сейчас контакты отсутствуют 05

Украинский сайт KFC предлагал расширять сеть через московский офис. Сейчас контакты отсутствуют 06

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