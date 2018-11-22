Чиновник Дарницкой РГА требовал 12 тыс. грн за размещение кофе-машин в столичном парке, - прокуратура. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает Цензор.НЕТ.

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За указанные средства заместитель директора обещал частному предпринимателю не препятствовать работе кофе-машин на территории парка Партизанской славы в Дарницком районе столицы.

Чиновника задержали накануне вечером в служебном кабинете сразу после получения им обусловленных средств.

Досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 3 ст. 368 УК Украины, продолжается.

Сейчас решается вопрос о уведомление о подозрении задержанному и избрании ему меры пресечения.