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22.11.18 14:22

Чиновник Дарницкой РГА требовал 12 тыс. грн за размещение кофе-машин в столичном парке, - прокуратура. ФОТО

В Киеве задержан заместитель директора коммунального предприятия "Управление зеленых насаждений" Дарницкой РГА, который требовал и получил 12 тыс. гривен неправомерной выгоды за размещение кофе-машин в общественном месте.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает Цензор.НЕТ.

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За указанные средства заместитель директора обещал частному предпринимателю не препятствовать работе кофе-машин на территории парка Партизанской славы в Дарницком районе столицы.

Чиновник Дарницкой РГА требовал 12 тыс. грн за размещение кофе-машин в столичном парке, - прокуратура 01

Чиновника задержали накануне вечером в служебном кабинете сразу после получения им обусловленных средств.

Досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 3 ст. 368 УК Украины, продолжается.

Сейчас решается вопрос о уведомление о подозрении задержанному и избрании ему меры пресечения.

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