Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия
22.11.18 16:29

Глава сельсовета на Закарпатье, связанный с убившими майора ГПСУ Березенского контрабандистами, задержан при попытке подкупить пограничника. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Председатель сельского совета пытался подкупить пограничника в Раховском районе Закарпатья, чтобы получить разрешение от пограничного наряда на незаконное перемещение через реку Тиса партии табачных изделий в Румынию.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Чиновник Дарницкой РГА требовал 12 тыс. грн за размещение кофе-машин в столичном парке, - прокуратура. ФОТО

48-летний житель Раховского района предлагал взятку в 500 долларов США пограничнику отдела пограничной службы "Деловое". Силовики задержали мужчину с поличным.

Отмечается, что за указанную сумму мужчина рассчитывал получить разрешение от пограничного наряда на незаконное перемещение через реку Тиса, по которой проходит государственная граница, партии табачных изделий в Румынию.

"Также предварительно установлено, что задержанный тесно контактировал с группировкой, чьи действия привели к смерти пограничника Вадима Березенского. Кроме того, ему могла принадлежать часть табачных изделий, задержанная в тот день", - отмечают также пограничники.

Глава сельсовета на Закарпатье, связанный с убившими майора ГПСУ Березенского контрабандистами, задержан при попытке подкупить пограничника 01
Глава сельсовета на Закарпатье, связанный с убившими майора ГПСУ Березенского контрабандистами, задержан при попытке подкупить пограничника 02
Глава сельсовета на Закарпатье, связанный с убившими майора ГПСУ Березенского контрабандистами, задержан при попытке подкупить пограничника 03
Глава сельсовета на Закарпатье, связанный с убившими майора ГПСУ Березенского контрабандистами, задержан при попытке подкупить пограничника 04

Пограничники отмечают, что участок государственной границы с Румынией в пределах Закарпатской области остается активным относительно попыток контрабанды табачных изделий.

Смотрите также: Баржу с контрабандными сигаретами вынесло на берег Черного моря. Вчера ее тянул получивший пробоину буксир "Параллель". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщалось, ночью 16 ноября на Закарпатье контрабандист автомобилем на иностранной регистрации сбил начальника пограничного отдела "Деловое" Вадима Березенского.

От полученных травм Березенский умер, не приходя в сознание.

Водитель с места происшествия скрылся, впоследствии его личность была установлена и он был задержан сотрудниками Нацполиции.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100