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22.11.18 17:07

Военнослужащий, продававший взрывчатку и боеприпасы, привезенные из зоны проведения ООС, задержан на Житомирщине. ФОТОрепортаж

22 ноября во время сбыта взрывчатых веществ задержан контрактник одной из воинских частей отдельной механизированной бригады ВСУ, дислоцированной на Житомирщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Военнослужащий, продававший взрывчатку и боеприпасы, привезенные из зоны проведения ООС, задержан на Житомирщине 01

Досудебным расследованием установлено, что указанный военный-контрактник недавно вернулся в составе воинской части после выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил. Там задержаннный незаконно получал боеприпасы и взрывчатые вещества и наладил канал их поставки на территорию Житомирской области.

В частности, 3 сентября около 22:20 в ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий, действуя под контролем правоохранительных органов, указанный военнослужащий продал боевые патроны калибра 7,62 мм в количестве 200 единиц, за 4 тыс. гривен.

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Военнослужащий, продававший взрывчатку и боеприпасы, привезенные из зоны проведения ООС, задержан на Житомирщине 02

22 ноября злоумышленник совершил под контролем правоохранительных органов повторную продажу опасного "товара", а именно - тротила весом 400 гр. за 3 тыс. гривен, и сразу был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Военнослужащий, продававший взрывчатку и боеприпасы, привезенные из зоны проведения ООС, задержан на Житомирщине 03

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Военнослужащий, продававший взрывчатку и боеприпасы, привезенные из зоны проведения ООС, задержан на Житомирщине 04

Сейчас по месту жительства задержанного военнослужащего и в местах возможного нахождения оружия и боеприпасов продолжаются обыски

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