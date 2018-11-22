Военнослужащий, продававший взрывчатку и боеприпасы, привезенные из зоны проведения ООС, задержан на Житомирщине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Досудебным расследованием установлено, что указанный военный-контрактник недавно вернулся в составе воинской части после выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил. Там задержаннный незаконно получал боеприпасы и взрывчатые вещества и наладил канал их поставки на территорию Житомирской области.

В частности, 3 сентября около 22:20 в ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий, действуя под контролем правоохранительных органов, указанный военнослужащий продал боевые патроны калибра 7,62 мм в количестве 200 единиц, за 4 тыс. гривен.

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22 ноября злоумышленник совершил под контролем правоохранительных органов повторную продажу опасного "товара", а именно - тротила весом 400 гр. за 3 тыс. гривен, и сразу был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Сейчас по месту жительства задержанного военнослужащего и в местах возможного нахождения оружия и боеприпасов продолжаются обыски