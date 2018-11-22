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22.11.18 21:11

Учения реактивной артиллерии по отражению морского десанта прошли в зоне проведения ООС. ФОТОрепортаж

На одном из военных полигонов, расположенных на южном направлении района ООС, состоялись плановые тактические учения реактивной артиллерийской батареи.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Учения реактивной артиллерии по отражению морского десанта прошли в зоне проведения ООС 01

Военные продемонстрировали навыки по поражению нескольких волн морского десанта, минированию морского участка и применения аэрозольного маскировки без боевой стрельбы.

Учения реактивной артиллерии по отражению морского десанта прошли в зоне проведения ООС 02
Учения реактивной артиллерии по отражению морского десанта прошли в зоне проведения ООС 03

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Учения реактивной артиллерии по отражению морского десанта прошли в зоне проведения ООС 04
Учения реактивной артиллерии по отражению морского десанта прошли в зоне проведения ООС 05

"Наша цель - достичь слаженности между подразделениями аэрозольного маскировки, подразделением минировании акватории моря, батареи боевого прикрытия и группы беспилотных летательных аппаратов", - отметил начальник группы применения ракетных войск и артиллерии ОТУ "Восток".

Учения реактивной артиллерии по отражению морского десанта прошли в зоне проведения ООС 06
Учения реактивной артиллерии по отражению морского десанта прошли в зоне проведения ООС 07

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Учения реактивной артиллерии по отражению морского десанта прошли в зоне проведения ООС 08
Учения реактивной артиллерии по отражению морского десанта прошли в зоне проведения ООС 09
Учения реактивной артиллерии по отражению морского десанта прошли в зоне проведения ООС 10

Также, во время учений, подразделения противовоздушной обороны ООС продемонстрировали готовность к отражению вражеских действий с воздуха.

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Учения реактивной артиллерии по отражению морского десанта прошли в зоне проведения ООС 11

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