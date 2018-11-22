Учения реактивной артиллерии по отражению морского десанта прошли в зоне проведения ООС. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Военные продемонстрировали навыки по поражению нескольких волн морского десанта, минированию морского участка и применения аэрозольного маскировки без боевой стрельбы.
"Наша цель - достичь слаженности между подразделениями аэрозольного маскировки, подразделением минировании акватории моря, батареи боевого прикрытия и группы беспилотных летательных аппаратов", - отметил начальник группы применения ракетных войск и артиллерии ОТУ "Восток".
Также, во время учений, подразделения противовоздушной обороны ООС продемонстрировали готовность к отражению вражеских действий с воздуха.