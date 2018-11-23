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23.11.18 10:44

Незаконно построенная АЗС ликвидирована в Одесской области. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области совместно с работниками Нацполиции и ГСЧС ликвидировали незаконно построенную АЗС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины было установлено, что одно из предприятий построило автогазовый и бензиновый заправочный пункт на части земельного участка, которая принадлежит другой компании.

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На основании постановления суда проведен обыск указанной АЗС, по результатам которого изъяты и переданы на ответственное хранение 250 тыс. литров топлива (бензин, дизельное топливо, газ) на сумму более 2 млн грн.

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Незаконно построенная АЗС ликвидирована в Одесской области 02
Незаконно построенная АЗС ликвидирована в Одесской области 03
Незаконно построенная АЗС ликвидирована в Одесской области 04
Незаконно построенная АЗС ликвидирована в Одесской области 05

Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

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