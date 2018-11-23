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23.11.18 11:01

После ночи голосования за госбюджет на утреннем заседании Рады присутствует не более 50 народных депутатов. ФОТО

После ночи голосования за госбюджет на 2019 год на утреннем заседании Верховной Рады присутствует не более 50 народных депутатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В сессионном зале Верховной Рады находятся не более 50 народных депутатов.

После ночи голосования за госбюджет на утреннем заседании Рады присутствует не более 50 народных депутатов 01

Спикер Андрей Парубий четыре раза просил коллег зарегистрироваться. При первой регистрации было зафиксировано 146 карточек, при второй - 195, при третьей - 212, и только с четвертой попытки зарегистрировано 237 карточек.

Как сообщает корреспондент, часть нардепов раскладывали карточки своих коллег, отсутствующих в сессионном зале, на их рабочие места.

Парубий, сказал, что понимает усталость депутатов, поскольку только сегодня в 6.00 был принят государственный бюджет на 2019 год, но сегодняшнее заседание ВР необходимо провести.

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