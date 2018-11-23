После ночи голосования за госбюджет на утреннем заседании Рады присутствует не более 50 народных депутатов. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: В Верховной Раде сегодня будут задавать вопросы министрам и вспоминать жертв Голодомора

В сессионном зале Верховной Рады находятся не более 50 народных депутатов.

Спикер Андрей Парубий четыре раза просил коллег зарегистрироваться. При первой регистрации было зафиксировано 146 карточек, при второй - 195, при третьей - 212, и только с четвертой попытки зарегистрировано 237 карточек.

Как сообщает корреспондент, часть нардепов раскладывали карточки своих коллег, отсутствующих в сессионном зале, на их рабочие места.

Парубий, сказал, что понимает усталость депутатов, поскольку только сегодня в 6.00 был принят государственный бюджет на 2019 год, но сегодняшнее заседание ВР необходимо провести.



