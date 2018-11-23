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23.11.18 15:32

Более 150 нардепов подписали обращение к Гройсману в поддержку курса реформ главы ГАСИ Кудрявцева, - Суслова. ДОКУМЕНТ

В последнее время развернулась медиа-кампания по дискредитации председателя Госархстройинспекции Кудрявцева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook заявила народный депутат Ирина Суслова (БПП).

"Положительные изменения в системе госархконтроля должны быть необратимыми! Вчера в парламенте более 150-ти коллег подписали обращение к премьер-министру в поддержку курса реформ, осуществляемых председателем Госархстройинспекции Алексеем Кудрявцевым. Это преобразования, призванные сделать строительство честным бизнесом с четкими правилами игры, где каждый участник знает свои права и обязанности. И на этом пути уже сделано многое. Даже мне - человеку, который имеет совсем другой профиль работы, известно следующее:

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Список можно продолжать. Но самое главное, что за последние годы сделано столько, сколько не сделали за прошедшее десятилетие. И не в последнюю очередь это заслуга руководства ГАСИ, которое заставляет неповоротливую бюрократическую машину обновляться и становиться ближе к людям", - заявила Суслова.

"Поэтому обидно, что в последнее время развернулась медиа-кампания по дискредитации председателя Госархстройинспекции. Очевидно, что некоторым удобнее работать в старой системе, где преобладали коррупционные схемы. И поэтому, чтобы сделать изменения необратимыми и статбь на пути реванша надо отстоять доброе имя Алексея Кудрявцева. К сожалению, вчера из командировки не успела поставить свою подпись в его поддержку и поэтому делаю это сегодня - открыто и публично. На самом деле это поддержка не конкретного человека, а идеологии системных реформ, которые в Госархстройконтроле успешно реализуются", - резюмировала нардеп.

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Более 150 нардепов подписали обращение к Гройсману в поддержку курса реформ главы ГАСИ Кудрявцева, - Суслова 01
Более 150 нардепов подписали обращение к Гройсману в поддержку курса реформ главы ГАСИ Кудрявцева, - Суслова 02
Более 150 нардепов подписали обращение к Гройсману в поддержку курса реформ главы ГАСИ Кудрявцева, - Суслова 03
Более 150 нардепов подписали обращение к Гройсману в поддержку курса реформ главы ГАСИ Кудрявцева, - Суслова 04
Более 150 нардепов подписали обращение к Гройсману в поддержку курса реформ главы ГАСИ Кудрявцева, - Суслова 05
Более 150 нардепов подписали обращение к Гройсману в поддержку курса реформ главы ГАСИ Кудрявцева, - Суслова 06
Более 150 нардепов подписали обращение к Гройсману в поддержку курса реформ главы ГАСИ Кудрявцева, - Суслова 07
Более 150 нардепов подписали обращение к Гройсману в поддержку курса реформ главы ГАСИ Кудрявцева, - Суслова 08

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