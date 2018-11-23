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23.11.18 18:09

Налоговики изъяли в Киеве товаров на 10 млн грн, ввезенных в Украину по заниженной таможенной стоимости. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС изъяли в Киеве товары широкого ассортимента, которые были импортированы в Украину по заниженной таможенной стоимости, на 10 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговики изъяли в Киеве товаров на 10 млн грн, ввезенных в Украину по заниженной таможенной стоимости 01

В рамках проведения операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 212 УК Украины были установлены два киевских предприятия и благотворительный фонд, через которые в течение 2015-2018 гг. осуществлялся ввоз на таможенную территорию Украины товаров различного ассортимента (в т.ч. под видом гуманитарной помощи) по значительно заниженной таможенной стоимости. В дальнейшем эти товары легализовали и реализовывали на территории Украины.

Налоговики изъяли в Киеве товаров на 10 млн грн, ввезенных в Украину по заниженной таможенной стоимости 02
Налоговики изъяли в Киеве товаров на 10 млн грн, ввезенных в Украину по заниженной таможенной стоимости 03

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Налоговики изъяли в Киеве товаров на 10 млн грн, ввезенных в Украину по заниженной таможенной стоимости 04

По результатам обысков, проведенных в офисных и складских помещениях фигурантов в г. Киеве, изъято и передано на ответственное хранение 1 451 коробку новых товаров широкого ассортимента (обувь, одежда, бижутерия), в т.ч. известных мировых брендов стоимостью 4 млн грн, которые были ввезены благотворительным фондом под видом гуманитарной помощи. Кроме того, изъяты водогрейные котлы стоимостью 6 млн грн, 8 печатей подконтрольных компаний и штамп подконтрольного предпринимателя, регистрационные документы подконтрольных ФСПД, первичные и бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность.

Налоговики изъяли в Киеве товаров на 10 млн грн, ввезенных в Украину по заниженной таможенной стоимости 05
Налоговики изъяли в Киеве товаров на 10 млн грн, ввезенных в Украину по заниженной таможенной стоимости 06

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Налоговики изъяли в Киеве товаров на 10 млн грн, ввезенных в Украину по заниженной таможенной стоимости 07
Налоговики изъяли в Киеве товаров на 10 млн грн, ввезенных в Украину по заниженной таможенной стоимости 08

Общая сумма изъятых ТМЦ составляет 10 млн грн.

Продолжается следствие.

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