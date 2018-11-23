На территории незаконного пункта приема металлолома в Краматорске изъяты 4 взрывоопасных снаряда. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
Так, во время отработки информации об осуществлении незаконной хозяйственной деятельности по заготовке и переработке черных металлов без соответствующих разрешительных документов был осуществлен выезд в г. Краматорск по адресу пункта приема металлолома.
Факт осуществления незаконной хозяйственной деятельности подтвердился, в связи с чем было изъято 150 тонн лома черных металлов и спецтехнику общей ориентировочной стоимостью более 3,6 млн грн.
Кроме того, при проведении мероприятий на территории данного пункта приема было выявлено 4 взрывоопасных снаряда, после чего был вызван наряд Национальной полиции и патруль ГСЧС (взрывотехники). В дальнейшем взрывоопасные предметы были изъяты для уничтожения.
В отношении гражданина, который незаконно вел хозяйственную деятельность, составлен административный протокол по ч. 1 ст.164 КУоАП.