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23.11.18 19:14

На территории незаконного пункта приема металлолома в Краматорске изъяты 4 взрывоопасных снаряда. ФОТОрепортаж

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области, которые вовлечены в состав Объединенных сил, прекращена незаконная деятельность пункта приема металлолома, на территории которого изъято 4 взрывоопасных снаряда, металлолом и спецтехнику стоимостью 3,6 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

На территории незаконного пункта приема металлолома в Краматорске изъяты 4 взрывоопасных снаряда 01

Так, во время отработки информации об осуществлении незаконной хозяйственной деятельности по заготовке и переработке черных металлов без соответствующих разрешительных документов был осуществлен выезд в г. Краматорск по адресу пункта приема металлолома.

На территории незаконного пункта приема металлолома в Краматорске изъяты 4 взрывоопасных снаряда 02
На территории незаконного пункта приема металлолома в Краматорске изъяты 4 взрывоопасных снаряда 03

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На территории незаконного пункта приема металлолома в Краматорске изъяты 4 взрывоопасных снаряда 04
На территории незаконного пункта приема металлолома в Краматорске изъяты 4 взрывоопасных снаряда 05

Факт осуществления незаконной хозяйственной деятельности подтвердился, в связи с чем было изъято 150 тонн лома черных металлов и спецтехнику общей ориентировочной стоимостью более 3,6 млн грн.

На территории незаконного пункта приема металлолома в Краматорске изъяты 4 взрывоопасных снаряда 06

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На территории незаконного пункта приема металлолома в Краматорске изъяты 4 взрывоопасных снаряда 07
На территории незаконного пункта приема металлолома в Краматорске изъяты 4 взрывоопасных снаряда 08

Кроме того, при проведении мероприятий на территории данного пункта приема было выявлено 4 взрывоопасных снаряда, после чего был вызван наряд Национальной полиции и патруль ГСЧС (взрывотехники). В дальнейшем взрывоопасные предметы были изъяты для уничтожения.

На территории незаконного пункта приема металлолома в Краматорске изъяты 4 взрывоопасных снаряда 09
На территории незаконного пункта приема металлолома в Краматорске изъяты 4 взрывоопасных снаряда 10

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В отношении гражданина, который незаконно вел хозяйственную деятельность, составлен административный протокол по ч. 1 ст.164 КУоАП.

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