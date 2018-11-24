Начат демонтаж незаконно размещенного строительного крана на Андреевском спуске, - КГГА. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета, об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

"Интересы города будут защищены! Кран на Андреевском демонтируют. Город делал все, чтобы застройщик придерживался норм застройки в историческом центре. Ранее мэр столицы Виталий Кличко обратился с требованием к застройщику остановить все работы по возведению скандального здания на Андреевском спуске 14-16 до полного согласования проекта с Градостроительным советом и общественностью. Произошло это во время встречи с общественностью, профильными службами КГГА и представителем застройщика. Несмотря на это, строительство не прекратилось. Сегодня утром начался демонтаж незаконно размещенного строительного крана, чтобы освободить проезжую часть. У "охранников" строительства столичная полиция изъяла 7 единиц травматического оружия и задержала мужчин", - отметил заместитель председателя КГГА.

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Он также отметил, что требования города остаются неизменными.

"Если застройщик не сделает макет здания по скорректированному проекту и не представит его вместе со всеми разрешительными документами, удостоверяющими законность строительства, Градостроительному совету столицы, город вынесет на сессию Киевсовета вопрос о расторжении договора аренды земельного участка. Андреевский спуск - это визитная карточка столицы. И нагло строить "монстров" в историческом центре город не позволит. Давайте уважать и любить наш город!", - подчеркнул Мондриевский.

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