Налоговики изъяли 2,9 млн грн наличности у монтажной компании, незаконно завладевшей средствами госпредприятия. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.205, ч.5 ст.191 и ч.3 ст.212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры города Киева было установлено, что монтажная компания из Киева стала победителем торгов, которые проводились полтавским филиалом одной из газодобывающих государственных компаний, на предмет строительства объектов нефтегазовой инфраструктуры.

При этом с целью завладения средствами государственного предприятия должностные лица компании-победителя тендера безосновательно завысили стоимость предмета закупки, заключив договор строительного подряда с подконтрольной фиктивной компанией, в котором также безосновательно завысили договорную стоимость работ по монтажу оборудования.

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Таким образом фигуранты завладели средствами государственного предприятия в сумме почти 2 млн грн.

Также, согласно данным Киевской городской таможни ГФС было установлено, что часть поставленного в 2017 году якобы импортного оборудования была фактически произведена в Украине, а его стоимость была значительно завышена путем проведения краткосрочных экспортно-импортных операций. Экспортированная за пределы Украины продукция в течении двух недель вновь импортировалась обратно, однако уже значительно дороже. Таким образом фигуранты необоснованно завысили валовые расходы предприятия на сумму свыше 4,5 млн грн, в результате чего уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах.

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По результатам обысков, проведенных в офисных и складских помещениях компании-фигуранта и предприятия-подрядчика, а также по месту жительства руководителя монтажной компании, изъяты черновые записи, первичные финансово-хозяйственные документы и переписку с подконтрольными компаниями, три травматических пистолета с резиновыми пулями и боевой пистолет с патронами, печати и клише ряда подконтрольных компаний (в т. ч. нерезидентов), почти 2,9 млн грн в национальной и иностранной валюте, компьютерную технику и электронные носители информации.





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Продолжается следствие.