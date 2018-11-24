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24.11.18 14:22

Порошенко с супругой на Михайловской площади в Киеве почтили память жертв Голодомора. ФОТОрепортаж

Президент Петр Порошенко вместе с женой почтили память жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Порошенко с супругой на Михайловской площади в Киеве почтили память жертв Голодомора 01

К Памятному знаку жертвам Голодомора 1932 - 1933 годов в Украине на Михайловской площади в Киеве Петр и Марина Порошенко положили колосковые композиции и почтили память жертв Голодомора. У подножия памятного знака также установлено зажженные лампадки.

Порошенко с супругой на Михайловской площади в Киеве почтили память жертв Голодомора 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы сегодня защищаемся от потомков тех, кто организовал голодоморы, - Порошенко

Порошенко с супругой на Михайловской площади в Киеве почтили память жертв Голодомора 03
Порошенко с супругой на Михайловской площади в Киеве почтили память жертв Голодомора 04

Сегодня, в День памяти жертв голодоморов, также состоятся мероприятия у мемориального знака "Свеча памяти" Национального музея "Мемориал памяти жертв Голодомора в Украине". В 16 часов пройдет общенациональная акция "Зажги свечу".

Смотрите: ВСУ сняли ролик с призывом почтить память жертв Голодомора. ВИДЕО

Порошенко с супругой на Михайловской площади в Киеве почтили память жертв Голодомора 05

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