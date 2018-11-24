Порошенко с супругой на Михайловской площади в Киеве почтили память жертв Голодомора. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

К Памятному знаку жертвам Голодомора 1932 - 1933 годов в Украине на Михайловской площади в Киеве Петр и Марина Порошенко положили колосковые композиции и почтили память жертв Голодомора. У подножия памятного знака также установлено зажженные лампадки.

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Сегодня, в День памяти жертв голодоморов, также состоятся мероприятия у мемориального знака "Свеча памяти" Национального музея "Мемориал памяти жертв Голодомора в Украине". В 16 часов пройдет общенациональная акция "Зажги свечу".

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