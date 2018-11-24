Замкомандира учебного центра ССО ВСУ: До конца курса подготовки доходят 15-20% бойцов. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Центральному печатному органу Министерства обороны Украины изданию "Народная армия" рассказал заместитель командира учебного центра Сил специальных операций ВС Украины.

Отвечая на вопрос журналиста об уровне подготовки приходящих на курс (а это уже не первый выпуск), замкомандира учебного центра ответил: "Из тех, что приходят на курс, до конца доходят обычно 15-20%. Это нормально. Причем, если сравнить нашу программу с американской, то там вообще максимально исключен человеческий фактор. Есть инструкторы, система подготовки, перечень недопустимых нарушений. Курсант, который получил три красные карточки, просто вылетает - без разговоров. Он может быть десантником, морским пехотинцем, кем угодно. Но в спецназе не будет служить. Когда я проходил в Америке такой курс, мне американский инструктор выписал красную карточку за неправильное положение предохранителя на оружии. Было это после очередного этапа с бегом с препятствиями. Я, вероятно, просто случайно сдвинул его и не заметил. Но инструктор был непреклонен. Здесь, возможно, сыграл бы роль человеческий фактор - один, может быть, просто указал бы на ошибку и сказал исправить, а этот сразу выписал карточку. Однако в таких жестких условиях есть масса плюсов. Объективно для всех будет лучше, если человека отсеивают на этапе подготовки, чем он сломается в боевых условиях".

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Курс подготовки, как отмечается в материале, является очень жестким. На первичном отборе отсеивают больше половины претендентов.

"А потом уже начинается настоящая мясорубка: бойцам не дают спать, заставляют бегать, отжиматься, инструкторы могут вышвырнуть все вещи из тумбочек, словом, делают то, что, на первый взгляд, иначе как издевательством не назовешь. На самом деле у этих действиях есть конкретная цель - отсеять физически- и стрессонеустойчивых бойцов. (...) Обычно именно на этом этапе большинство претендентов будут отсеяны. Солдаты и офицеры порой просто не представляют, с чем им придется столкнуться", - говорится в статье.

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