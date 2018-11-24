Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на "московских попов - агентов ФСБ". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Собравшиеся выступили с требованием обменять украинских пленных и заложников в России и на оккупированном Донбассе на руководителей УПЦ Московского патриархата, которых националисты считают агентами ФСБ.







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После выступления на Майдане Незалежности, участники акции возложили цветы к мемориалу Героев Небесной Сотни на Институтской и продолжили митинг на Банковой, недалеко от Администрации Президента.







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Участие в мероприятии приняли до 100 человек.

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Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.