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24.11.18 16:29

Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на "московских попов - агентов ФСБ". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Представители Добровольческого движения "ОУН" провели в центре Киева акцию в поддержку украинских заложников в России.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Собравшиеся выступили с требованием обменять украинских пленных и заложников в России и на оккупированном Донбассе на руководителей УПЦ Московского патриархата, которых националисты считают агентами ФСБ.

Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на московских попов - агентов ФСБ 01
Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на московских попов - агентов ФСБ 02
Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на московских попов - агентов ФСБ 03

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Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на московских попов - агентов ФСБ 04
Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на московских попов - агентов ФСБ 05
Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на московских попов - агентов ФСБ 06
Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на московских попов - агентов ФСБ 07
Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на московских попов - агентов ФСБ 08
Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на московских попов - агентов ФСБ 09

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После выступления на Майдане Незалежности, участники акции возложили цветы к мемориалу Героев Небесной Сотни на Институтской и продолжили митинг на Банковой, недалеко от Администрации Президента.

Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на московских попов - агентов ФСБ 10
Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на московских попов - агентов ФСБ 11
Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на московских попов - агентов ФСБ 12

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Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на московских попов - агентов ФСБ 13
Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на московских попов - агентов ФСБ 14
Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на московских попов - агентов ФСБ 15
Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на московских попов - агентов ФСБ 16

Участие в мероприятии приняли до 100 человек.

Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на московских попов - агентов ФСБ 17

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Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на московских попов - агентов ФСБ 18
Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на московских попов - агентов ФСБ 19
Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на московских попов - агентов ФСБ 20
Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на московских попов - агентов ФСБ 21

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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