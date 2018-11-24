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24.11.18 18:47
Акция "Зажги свечу памяти", посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве. ФОТОрепортаж
В Киеве на Михайловской площади проходит акция памяти жертв Голодомора - геноцида 1932-1933 года - "Зажги свечу памяти".
Об этом сообщает корреспондент
Цензор.НЕТ
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Фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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