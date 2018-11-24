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24.11.18 18:47

Акция "Зажги свечу памяти", посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве. ФОТОрепортаж

В Киеве на Михайловской площади проходит акция памяти жертв Голодомора - геноцида 1932-1933 года - "Зажги свечу памяти".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 01

Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 02
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 03
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 04
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 05
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 06
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 07
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 08
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 09
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 10
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 11
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 12
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 13
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 14
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 15
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 16
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 17
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 18

Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 19
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 20
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 21
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 22
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 23
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 24
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 25

Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 26

Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 27
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 28
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 29

Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 30
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 31
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 32

Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 33

Фото  - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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