Руководство Украины и иностранные делегации почтили память жертв Голодомора 1932-33 гг. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Также свои лампадки к Мемориалу жертв Голодомора поставили президент Латвии Раймондс Вейонис, президент Словакии Андрей Киска, премьер-министр Молдовы Павел Филип и представители иностранных делегаций многих стран мира
Перед церемонией зажжения лампадок возле мемориала состоялась панихида по погибшим и минута молчания.
В Харькове лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, представители НФ в правительстве - министр внутренних дел Арсен Аваков, министр юстиции Павел Петренко, народные депутаты фракции НФ почтили память жертв у Мемориала жертв Голодомора.
"Склоняем голову перед миллионами украинцев, которые были убиты большевистским режимом. Склоняем головы перед десятками тысяч украинцев, которые убиты в борьбе за независимость, в войне, которую начала Россия", - сказал Яценюк.
фото - Олег Богачук, ЦН, сайт партии НФ