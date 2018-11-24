Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия
24.11.18 20:10

Налоговики изъяли на Одесчине партию контрабандного фальсифицированного алкоголя стоимостью более 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области совместно с пограничниками и сотрудниками прокуратуры изъяли из незаконного оборота крупную партию алкогольного фальсификата.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговики изъяли на Одесчине партию контрабандного фальсифицированного алкоголя стоимостью более 1 млн грн 01

В рамках проведения операций "Акциз-2018", "Рубеж-2018", "Сеть" и расследования уголовного производства по ст. 227 УК Украины было установлено, что на территорию Украины с помощью одной из логистических компаний вне таможенного контроля ввозится фальсифицированный алкоголь, который в дальнейшем реализуется в т.ч. через сеть Интернет.

Налоговики изъяли на Одесчине партию контрабандного фальсифицированного алкоголя стоимостью более 1 млн грн 02
Налоговики изъяли на Одесчине партию контрабандного фальсифицированного алкоголя стоимостью более 1 млн грн 03

На основании постановления суда в одном из помещений этой компании в г. Одесса проведен обыск, по результатам которого из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 4,8 тыс. литров импортного вне таможенного контроля фальсификата стоимостью более 1 млн грн.

Налоговики изъяли на Одесчине партию контрабандного фальсифицированного алкоголя стоимостью более 1 млн грн 04

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100