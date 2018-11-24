"Трещина дружбы", - активисты превратили Арку дружбы народов в арт-объект, чтобы привлечь внимание к судьбе политузников Кремля. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в официальном пресс-релизе, который опубликовала в Facebook директор Центра гражданских свобод, инициатор глобальной акции #SaveOlegSentsov Александра Матвийчук, информирует Цензор.НЕТ.

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Проект реализовали инициатива "Свободу заложникам Кремля", "Медийная инициатива за права человека", "Комитет солидарности – группа поддержки крымских заложников", "Прямая линия", "Центр гражданских свобод", "Автомайдан", активисты, представители творческих сообществ и другие неравнодушные

"После прекращения голодовки Олегом Сенцовым и Владимиром Балухом тема незаконно заключенных граждан Украины сразу исчезла из заголовков мировой прессы, с повестки дня высоких встреч. Чтобы о них не забыли, важно прилагать еще больше усилий. Международному сообществу и Украине не должно казаться, что "теперь все ок". Требование, с которого Олег Сенцов начинал голодовку остается невыполненным - все заложники Кремля за решеткой, процессы против них продолжаются, длится досудебное следствие по сфабрикованным делам", - подчеркивают активисты.

Они выступают с заявлением и акцией "Трещина дружбы" на символическом памятнике - "Арке дружбы народов" "в связи с продолжающейся войной на востоке Украины, оккупацией Крыма, незаконным удержанием украинских граждан по политическим мотивам Россией".

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Это действие, по мнению присоединившихся, - акт солидарности с незаконно преследуемыми гражданами Украины, которых Россия превращает в оружие в своей гибридной войне, и гражданским населением на захваченных РФ территориях, жест-ответ на развязанную и поддерживаемую соседом-империалистом войну на востоке Украины.

Цель акции - привлечь внимание к судьбе граждан Украины, заключенных Россией по политическим мотивам, актуализировать требования ко всем, от кого это зависит, прилагать как можно больше усилий для освобождения заложников Кремля.

"На сегодняшний день на территории оккупированного Крыма и России содержится около 70 незаконно задержанных и осужденных граждан Украины, еще более сотни заложников и военнопленных удерживаются в подвалах на Донбассе. Отметим, что мы никоим образом не ставим под сомнение культурную и историческую ценность памятника "Арка дружбы народов" и отрицаем любые возможные спекуляции по этому поводу", - отмечается в тексте.

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Фото: facebook.com/olexandra.matviychuk



Фото: facebook.com/volodymyr.kuznetsov.77



Фото: facebook.com/maria.tomak