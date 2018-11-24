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24.11.18 21:22

В центре Берлина почтили память жертв Голодомора и протестовали против российской агрессии в Украине. ФОТОрепортаж

Акция памяти жертв Голодомора и в поддержку Украины прошла в субботу вечером в столице Германии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В центре Берлина почтили память жертв Голодомора и протестовали против российской агрессии в Украине 01

Перед Бранденбургскими воротами зажгли свечи в память об убитых голодом 85 лет назад, почтили их память минутой молчания и подписали петицию на имя канцлера ФРГ Ангелы Меркель с призывом признать Голодомор актом геноцида.

В центре Берлина почтили память жертв Голодомора и протестовали против российской агрессии в Украине 02
В центре Берлина почтили память жертв Голодомора и протестовали против российской агрессии в Украине 03

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В центре Берлина почтили память жертв Голодомора и протестовали против российской агрессии в Украине 04

Большое внимание привлек стол, на котором были выставлены образцы еды, которой в 1932-1933 годах вынуждены были питаться жители районов, подвергшихся уничтожению голодом. 

В центре Берлина почтили память жертв Голодомора и протестовали против российской агрессии в Украине 05
В центре Берлина почтили память жертв Голодомора и протестовали против российской агрессии в Украине 06

К акции присоединились участники марша, прошедшего по центру Берлина от Хаусфогтайплатц до Бранденбургских ворот. "Помнить означает бороться! Остановить войну на Донбассе", "Освободить политических заключенных!" - требовали украинцы, немцы, поляки, россияне.

В центре Берлина почтили память жертв Голодомора и протестовали против российской агрессии в Украине 07

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В центре Берлина почтили память жертв Голодомора и протестовали против российской агрессии в Украине 08
В центре Берлина почтили память жертв Голодомора и протестовали против российской агрессии в Украине 09
В центре Берлина почтили память жертв Голодомора и протестовали против российской агрессии в Украине 10
В центре Берлина почтили память жертв Голодомора и протестовали против российской агрессии в Украине 11

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