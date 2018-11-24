В центре Берлина почтили память жертв Голодомора и протестовали против российской агрессии в Украине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Перед Бранденбургскими воротами зажгли свечи в память об убитых голодом 85 лет назад, почтили их память минутой молчания и подписали петицию на имя канцлера ФРГ Ангелы Меркель с призывом признать Голодомор актом геноцида.





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Большое внимание привлек стол, на котором были выставлены образцы еды, которой в 1932-1933 годах вынуждены были питаться жители районов, подвергшихся уничтожению голодом.





К акции присоединились участники марша, прошедшего по центру Берлина от Хаусфогтайплатц до Бранденбургских ворот. "Помнить означает бороться! Остановить войну на Донбассе", "Освободить политических заключенных!" - требовали украинцы, немцы, поляки, россияне.

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