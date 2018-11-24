Subaru насмерть сбила женщину-пешехода в Харькове, - полиция. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт облуправления полиции Харьковщины, автомобиль Subaru под управлением 52-летнего водителя совершил наезд на женщину-пешехода. В результате полученных травм 52-летняя гражданка погибла на месте.
Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Всего за минувшие сутки в Харькове и области произошло 65 ДТП. В результате пострадали 13 человек, 2 человека погибли.