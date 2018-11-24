Разрешение на въезд в Великобританию пособнику террористов "ДНР" Охлобыстину будет политически противоречивым, - Антон Геращенко обратился к Мэй. ДОКУМЕНТ

Об этом написал в Facebook народный депутат Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

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"Считаю недопустимым для цивилизованной страны выдавать визу и принимать у себя пособника террористов марионеточного оккупационного режима. Поэтому я обратился к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с требованием отказать в допуске на территорию Великобритании мракобеса Ивана Охлобыстина. Надеюсь, что премьер-министр государства, пострадавшего от российского терроризма, услышит меня, и Иван Охлобыстин вместо визита в Лондон поедет к своим корешам во временно оккупированный Луганск или Донецк", - отметил он.

Геращенко прикрепил к посту свое обращение, а также фото.

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