Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия
24.11.18 22:42

Разрешение на въезд в Великобританию пособнику террористов "ДНР" Охлобыстину будет политически противоречивым, - Антон Геращенко обратился к Мэй. ДОКУМЕНТ

В Лондоне пройдет фестиваль "Дни российского кино в Великобритании", в числе приглашенных - пособник террористов "Л/ДНР" Иван Охлобыстин.

Об этом написал в Facebook народный депутат Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Генштаба Великобритании Карлтон-Смит назвал Россию опаснее ИГ и "Аль-Каиды"

"Считаю недопустимым для цивилизованной страны выдавать визу и принимать у себя пособника террористов марионеточного оккупационного режима. Поэтому я обратился к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с требованием отказать в допуске на территорию Великобритании мракобеса Ивана Охлобыстина. Надеюсь, что премьер-министр государства, пострадавшего от российского терроризма, услышит меня, и Иван Охлобыстин вместо визита в Лондон поедет к своим корешам во временно оккупированный Луганск или Донецк", - отметил он.

Геращенко прикрепил к посту свое обращение, а также фото.

Разрешение на въезд в Великобританию пособнику террористов ДНР Охлобыстину будет политически противоречивым, - Антон Геращенко обратился к Мэй 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Буду верным и преданным Ее Величеству королеве Елизавете II и ее наследникам", - кремлевский пропагандист Брилев оказался гражданином Великобритании. ВИДЕО

Разрешение на въезд в Великобританию пособнику террористов ДНР Охлобыстину будет политически противоречивым, - Антон Геращенко обратился к Мэй 02
Разрешение на въезд в Великобританию пособнику террористов ДНР Охлобыстину будет политически противоречивым, - Антон Геращенко обратился к Мэй 03

Также читайте: Минобороны Украины и Великобритании подписали совместное заявление

Разрешение на въезд в Великобританию пособнику террористов ДНР Охлобыстину будет политически противоречивым, - Антон Геращенко обратился к Мэй 04
Разрешение на въезд в Великобританию пособнику террористов ДНР Охлобыстину будет политически противоречивым, - Антон Геращенко обратился к Мэй 05

Читайте также: СБУ открыла уголовное производство против Охлобыстина, - Гитлянская

Разрешение на въезд в Великобританию пособнику террористов ДНР Охлобыстину будет политически противоречивым, - Антон Геращенко обратился к Мэй 06
Разрешение на въезд в Великобританию пособнику террористов ДНР Охлобыстину будет политически противоречивым, - Антон Геращенко обратился к Мэй 07

Также смотрите: Геращенко обратится к послам 28 стран ЕС, США, Канады, Австралии, Японии, Израиля с требованием запретить въезд Охлобыстину. ДОКУМЕНТ

Разрешение на въезд в Великобританию пособнику террористов ДНР Охлобыстину будет политически противоречивым, - Антон Геращенко обратился к Мэй 08
Разрешение на въезд в Великобританию пособнику террористов ДНР Охлобыстину будет политически противоречивым, - Антон Геращенко обратился к Мэй 09

Смотрите также: "Абсолютно предан идеалам русского мира": актер-украинофоб Охлобыстин на коленях попросил "паспорт "ДНР". ВИДЕО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100