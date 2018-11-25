"Севший на мель танкер", - ВМС Украины опубликовали фото перекрытого Россией Керченского пролива. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ВМС Украины в Фейсбук.
"История Черноморского флота (Севастополь) и 2014 года повторяется. Затопим корабли, не дадим возможности пройти, ссылаясь на неизвестное судно в проливе. Выводы делайте сами", - говорится в сообщении.
Напомним, 25 ноября ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.
При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время в ФСБ России заявляет, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
Корабли ВМС ВС Украины ждут прохода Керченским проливом. В 13:42 по информации Керчтрафикконтроля на проходе моста перекрыто движение в обе стороны в связи с посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря, движение проливом закрыто в обе стороны.