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25.11.18 15:34

Президент Латвии Вейонис посетил зону проведения ООС и встретился с украинскими военными. ФОТОрепортаж

Президент Латвийской Республики Раймондс Вейонис в рамках визита в Украину посетил район проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Президент Латвии Вейонис посетил зону проведения ООС и встретился с украинскими военными 01

"В течение визита высокий зарубежный гость имел возможность наглядно убедиться в том, что российские оккупационные войска ведут необъявленную войну не только против украинских защитников, а и мирного населения. Господин Вейонис осмотрел разрушенные россиянами жилые дома, интернат, больницу и другие сооружения социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

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Президент Латвии Вейонис посетил зону проведения ООС и встретился с украинскими военными 02
Президент Латвии Вейонис посетил зону проведения ООС и встретился с украинскими военными 03
Президент Латвии Вейонис посетил зону проведения ООС и встретился с украинскими военными 04
Президент Латвии Вейонис посетил зону проведения ООС и встретился с украинскими военными 05

Начальник штаба - первый замкомандующего ОС Валерий Залужный рассказал президенту Латвии о задачах, характере и особенностях операции Объединенных сил. В частности, начальник штаба подчеркнул, что, несмотря на Минские договоренности, российская сторона продолжает нагнетать обстановку на востоке Украины и не заинтересована в прекращении боевых действий.

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Президент Латвии Вейонис посетил зону проведения ООС и встретился с украинскими военными 06
Президент Латвии Вейонис посетил зону проведения ООС и встретился с украинскими военными 07

Вейонис также посетил одну из воинских частей Объединенных сил, где познакомился с условиями жизни и бытом военных, а также лично встретился с ними.

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Президент Латвии Вейонис посетил зону проведения ООС и встретился с украинскими военными 08

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