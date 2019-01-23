В 24-этажном доме в центре Киева произошел пожар: спасли женщину с двумя детьми, эвакуировали 43 человека, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в г. Киеве.

"22 января в 21:11 в службу 101 поступила информация о пожаре в 24-этажном жилом доме на ул. Подвысоцкого, 4в, Печерский район.

Загорелась электропроводка с 1-го по 11-й этажи. Пожар был локализован в 22:45. Сильно пострадали 7-8 этажи. Также наблюдалось сильное задымление с 11 по 22 этаж", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе тушения из дома были эвакуированы 43 человека, среди которых 4 ребенка. Еще 3 человека (женщину с 2-мя детьми) спасли по пожарной автолестнице.

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В 23:30 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

На месте работало 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 53 человека личного состава.

Причины пожара установит следствие.







Фото: пресс-служба ГСЧС