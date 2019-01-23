Сегодня нужно защищать Украину от зла, которое находится внутри, - что говорят "киборги", публично поддержавшие Тимошенко. ФОТОрепортаж

BBC News Украина пообщалась с несколькими военными, решившими публично поддержать Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

Теме военных Тимошенко, которая в случае победы станет верховным главнокомандующим, посвятила отдельную часть своего выступления. В частности, она пообещала в будущем переименовать Донецкий аэропорт в "Аэропорт имени киборгов".

Она также пригласила на сцену около трех десятков человек в военной форме. Как объявил ведущий, они - "почетные гости, среди которых есть и защитники Донецкого аэропорта".

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Украинское законодательство запрещает действующим военнослужащим быть членами политических партий.

Среди "киборгов", например, был боец ​​80-й бригады Николай Миньо, который со сцены заверил Юлию Тимошенко, что "мы вас поддерживаем, вы наш президент и верховный главнокомандующий".

Николай Миньо перед началом съезда

Другой присутствовавший "киборг" - Николай Тихонов из "Карпатской Сечи" - также высказался в поддержку лидера "Батькивщины":

"Знаю, что быть главнокомандующим в такие времена очень непросто ... И знаю, что нужные качества есть у Юлии Владимировны".

Николай Тихонов

Один военный со сцены даже прочитал стихотворение, в котором назвал Юлию Тимошенко "единственным политическим киборгом Украины".

Олег Кравец - боец разведроты 28-й бригады.

Он отшучивается, что "автомата в глаза не видел, сидел в блиндаже в штабе". Впрочем, известно, что разведчики из его бригады участвовали в боях за Донецкий аэропорт.

Именно Олег написал стихотворение о "киборге Тимошенко".

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Свой политический выбор объясняет так: "Мы пошли на войну, чтобы защищать Украину от того зла, которое надвигается с Востока. Сегодня нужно защищать ее от зла, которое находится внутри. Единственный человек, который может это сделать четко и по-военному, - это Юлия Тимошенко".

И добавляет - назвал Юлию Владимировну "политическим киборгом" из-за того, что она смогла пережить многочисленные проблемы в своей жизни.

О том, много ли было защитников ДАПа на сцене рядом с Тимошенко, отвечает: "Я знаю точно людей, которые там были. Почитайте о них на сепаратистских сайтах".

Еще один сторонник лидера "Батькивщины" в военной форме - Юрий Романенко.

Юрий Романенко

В Донецком аэропорту он не был, но воевал в Трехизбенке в Луганской области - служил медиком в 92-й бригаде.

На передовой провел девять месяцев, начиная с 2014 года.

"Для меня выбор, кого поддерживать на этих выборах, вообще не стоит. Она на деле доказала, что имеет организационный опыт", - говорит Юрий.

"Считаю ее лучшим главнокомандующим, которая способна противопоставить свои силу духа и силу воли любой внешней угрозе", - добавляет мужчина, который сейчас имеет звание капитана медслужбы в запасе.

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Впрочем, некоторые волонтеры и ветераны АТО осудили Юлию Тимошенко за использование образа защитников Донецкого аэропорта в своей избирательной кампании.

"Недавно колокол в МО отзвучал 50 раз. В очередной раз перед глазами прошли фото живых и погибших, взлетка, разрушеные терминалы, метеостанция, пожарки... А в это время в Киеве: Юля - политический "киборг" Украины", - написал в Facebook волонтер Серж Марко.

Кроме того, в соцсетях появились дискуссии о присутствии на сцене рядом с Тимошенко одного из лидеров волонтерского подразделения "Аэроразведка" и экс-советника начальника Генштаба Натана Хазина.

"Тут говорят, что там речь про Киборгов шла... Я может и ошибаюсь, но Натан Хазин - это же ты? Киборг?" - написал в Facebook советник Министра обороны Юрий Бирюков, не поняв, почему Хазина назвали "киборгом".

Сам Натан Хазин так прокомментировал это: "Во-первых, да, я не "киборг". Но мое подразделение называется "небесные киборги". Мы были теми людьми, которые делали аэроразведку у ДАПа, и вся страна видела эти кадры. После того, как покинули аэропорт, все то видео, которое есть с передовой около ДАПа - благодаря нашему подразделению".

"Я был в плену. Я с первых дней войны на Донбассе - с 30 апреля 2014 года. Разве кто-то спрашивает, что я был в Опытном или других населенных пунктах и делал аэроразведку и корректировку артиллерии? Эти люди об этом не вспоминают", - добавил Натан Хазин.

Натан Хазин

Критику со стороны Юрия Бирюкова он объяснил политической борьбой, ведь Бирюков находится в лагере главного конкурента Юлии Тимошенко на выборах - президента Петра Порошенко.

Натан Хазин также заверил, что рядом с Юлией Тимошенко на сцене было много настоящих "киборгов", а также ветеранов боев за Дебальцево.

"То, что вызвали на сцену этих людей, - это, прежде всего, уважение для них", - подчеркнул Натан Хазин.

"Почему военные не могут поддерживать кого-то из кандидатов? Они что, не люди?", - удивляется руководитель "Аэроразведки".

"Мы живем в демократической стране. И у каждого из нас есть политические взгляды. Это не влияет ни на нашу службу, ни на нашу ответственность. Мы - люди, у которых есть свой выбор", - подытожил Хазин.