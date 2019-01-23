МВД о 4-метровом памятнике "Беркуту" на базе областного полка полиции Киевщины: "Он установлен по инициативе погибшего на войне героя. Не стоит поднимать дешевый шум". ФОТОрепортаж

Изображения памятника опубликовал Insider, передает Цензор.НЕТ.

Он представляет собой каменную скалу, на которой с распростертыми крыльями сидит хищная птица. На табличке памятника сделана надпись на русском языке "Беркут. Никто кроме нас". Надпись сопровождает изображение, сочетающее кулак и автомат.

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Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко подтвердил Цензор.НЕТ данную информацию.

"Действительно, этот памятный знак установлен еще в 2010 году в г. Ирпень по инициативе местного "Украинского союза ветеранов Афганистана в городе Ирпень" на закрытой территории одного из мест дислокации батальона полиции особого назначения ГУНП в Киевской области", - рассказал он.

Вместе с тем, он акцентировал, что не стоит приделять особого внимания данному факту и равнять под одну гребенку всех милиционеров, служивших в рядах "Беркута", поскольку многие из них защищали Украину от российского агрессора, а некоторые из них отдали свои жизни за Украину.

"Между прочим, сейчас эта улица носит имя уроженца Киевщины Николая Лычака, ветерана войны в Афганистане, бывшего сотрудника этого спецподразделения милиции, а впоследствии добровольца 24-го штурмового батальона теробороны ВСУ "Айдар", погибшего в боях за Георгиевку на Луганщине 27 июля 2014 года. Действительно, в истории бывшего спецподразделения милиции "Беркут", были и позорные, и героические страницы. И если некоторых его экс-милиционеров сейчас прокуратура привлекает к уголовной ответственности за преступления совершенные во время Революции Достоинства, это никоим образом не умаляет заслуг других его работников, которые в разные годы служили в его рядах. В том числе и таких как десантник-афганец, экс-"беркутовец", волонтер и "айдаровец" Николай Лычак, который и был вместе с боевыми побратимами 9 лет назад инициатором его установления на месте своей прежней службы на улице, которая теперь носит его имя", - объяснил Шевченко.

Николай Лычак.

"Напомню, что во время проведения АТО на Донбассе немало милиционеров из этого бывшего спецподразделения милиции героически сражались с врагом, жертвуя жизнью. В частности стоит упомянуть шесть Ивано-Франковских экс-"беркутовцев", погибших 29 мая 2014 г. в сбитом вертолете, где находились в общей сложности 13 человек, в том числе и генерал-майор Нацгвардии С.Кульчицкий. Кроме этого взвод запорожских экс-работников подразделения "Беркут" героически, под огнем врага, в полном окружении месяц нес службу на блокпосту №5 между Славянском и Краматорском. Там в ночь с 4 на 5 июля 2014 г. наряду с десантниками 25-й ОВДБр и гвардейцами отбил атаку бронегруппы из группировки Гиркина, которая прорывалась из окружения. А командир запорожских экс-"беркутовцев" полковник милиции О.Панченко грамотно организовал оборону, руководил боем и сам лично из гранатомета сжег вражеский танк и БМП. За это был удостоен ордена "За мужество" III степени и продолжает сейчас службу в рядах полиции в должности заместителя начальника ГУНП Запорожской области. Цензор.НЕТ много писал об этой истории и публиковал немало фотографий этих героических ребят. Так что не надо позорить всех без исключения бывших милиционеров, которые в разные годы несли службу в этом подразделении. Не стоит поднимать дешевый шум по поводу наличия этого памятного знака установленного по инициативе погибшего на войне героя, чьим именем названа теперь эта улица", - резюмировал Шевченко.

В камуфляже "горка" за 10 минут до вылета в последний полет вертолета с Кульчицким - 6 погибших экс-"беркутовцев" из Ивано-Франковска

Напомним, спецподразделение "Беркут" было расформировано в феврале 2014 года указом на то время и.о. главы МВД Арсена Авакова. Также стоит отметить, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект "Об осуждении деятельности подразделений милиции "Беркут" во время массовых акций гражданского протеста в течение ноября 2013 - февраля 2014 и временной оккупации территории Украины и запрете пропаганды их символики".