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23.01.19 15:09

Волонтеры начали ремонт палаты в Национальном институте рака в Киеве на собранные украинцами деньги. ФОТОрепортаж

Волонтеры приступили к ремонту палат в отделении гематологии в Национальном институте рака в Киеве.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала волонтер Ирина Солошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Ну мы начали! Спасибо за помощь! Без вас мы бы не справились. Начали демонтаж. Оплатили аванс 2 000 грн. Оплатила материалы 17 123.15 грн. Еще добавляется к работе - разводка электричества. Вылезла при демонтаже", - рассказала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Дырявая крыша и грибок на стенах: украинцы менее чем за сутки собрали более 40 тыс. грн на ремонт двух палат в Киевском институте рака. ФОТО

Волонтеры начали ремонт палаты в Национальном институте рака в Киеве на собранные украинцами деньги 01
Волонтеры начали ремонт палаты в Национальном институте рака в Киеве на собранные украинцами деньги 02
Волонтеры начали ремонт палаты в Национальном институте рака в Киеве на собранные украинцами деньги 03
Волонтеры начали ремонт палаты в Национальном институте рака в Киеве на собранные украинцами деньги 04
Волонтеры начали ремонт палаты в Национальном институте рака в Киеве на собранные украинцами деньги 05
Волонтеры начали ремонт палаты в Национальном институте рака в Киеве на собранные украинцами деньги 06
Волонтеры начали ремонт палаты в Национальном институте рака в Киеве на собранные украинцами деньги 07

Ранее волонтер сообщила, что украинцы менее чем за сутки собрали более 40 тыс. грн на ремонт двух палат в Киевском институте рака

"Я открыла карточку, которая будет только для этого проекта - Ремонт в Гематологии. 5168 7427 1273 1490 Солошенко Ирина. Все отчеты буду предоставлять открыто. И о поступлении и о трате. Также буду помогать в ремонте в качестве чернорабочей", - рассказала Солошенко.

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