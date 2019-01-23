Неизвестные совершили нападение на агитационные палатки "Народного фронта" в Киеве. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе политсилы.

В сообщении отмечается: "По показаниям агитаторов, злоумышленник вел себя вызывающе, палатка полностью уничтожена.

Также сегодня инцидент имел место на Крещатике, где неустановленное лицо вело себя агрессивно в отношении женщин-агитаторов в еще одной агитационной палатке.

Партия "Народный фронт" расценивает эти нападения как свидетельство начала грязной избирательной кампании, в которую пытаются погрузить страну отдельные силы.

В то же время вызывает беспокойство и возмущение то, что два инцидента произошли в один день, и это может свидетельствовать о скоординированной атаке против агитпалаток нашей партии.

"Народный фронт" обращается ко всем участникам гонки с требованием не допустить нечестных методов ведения кампании.

Мы ожидаем оперативную реакцию правоохранительных органов, оперативного выявления злоумышленников, которые должны понести суровое наказание в соответствии с законом".

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