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23.01.19 19:22

Неизвестные совершили нападение на агитационные палатки "Народного фронта" в Киеве. ФОТО

23 января в Киеве произошло нападение на агитационную палатку партии "Народный фронт". Инцидент произошел в центре столицы возле станции метро "Дворец "Украина".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе политсилы. 

В сообщении отмечается: "По показаниям агитаторов, злоумышленник вел себя вызывающе, палатка полностью уничтожена.

Также сегодня инцидент имел место на Крещатике, где неустановленное лицо вело себя агрессивно в отношении женщин-агитаторов в еще одной агитационной палатке.

Партия "Народный фронт" расценивает эти нападения как свидетельство начала грязной избирательной кампании, в которую пытаются погрузить страну отдельные силы.

В то же время вызывает беспокойство и возмущение то, что два инцидента произошли в один день, и это может свидетельствовать о скоординированной атаке против агитпалаток нашей партии.

"Народный фронт" обращается ко всем участникам гонки с требованием не допустить нечестных методов ведения кампании.

Мы ожидаем оперативную реакцию правоохранительных органов, оперативного выявления злоумышленников, которые должны понести суровое наказание в соответствии с законом".

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Неизвестные совершили нападение на агитационные палатки Народного фронта в Киеве 01
Неизвестные совершили нападение на агитационные палатки Народного фронта в Киеве 02

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