Трамп официально признал главу оппозиции Венесуэлы Гуаидо президентом после массовых протестов в стране. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Сегодня я официально признаю председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы", - говорится в заявлении президента США, обнародованном Белым домом, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Национальная ассамблея, исполняя роль единственно легитимной, законно избранной ветви власти, обратилась к конституции страны, чтобы объявить (власть) Николаса Мадуро нелегитимным, а канцелярию президента таким образом - свободной", - отмечается в заявлении.

Д.Трамп подчеркнул, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против режима Н.Мадуро, потребовав "свободы" и "верховенства права".

23 января после массовых протестов в стране, спикер парламента и лидер оппозиции Хосе Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы согласно трем статьям венесуэльской конституции.

В этом качестве Гуаидо потребовал от армии перейти в его подчинение и запретил ей выполнять приказы Мадуро, предупредив об ответственности.

