Конфликт между водителями закончился дракой и стрельбой: травмированы четыре человека, в том числе случайный прохожий, - полиция Харьковщины. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции в Харьковской области.

"Информация о том, что неизвестный устроил стрельбу у магазина в поселке Новая Водолага, поступила в полицию 22 января в 17:05. На место выезжало руководство районной полиции, следственно-оперативная группа и сектор реагирования патрульной полиции", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе проведения профилактических мероприятий по отработке Харьковской области, полицейские задержали на месте 56-летнего правонарушителя. По предварительным данным, между ним и 63-летним водителем автобуса произошел конфликт по поводу блокировки последним его автомобиля "Тойота" на парковке возле магазина. Во время выяснения отношений правонарушитель совершил несколько выстрелов из специального средства для отстрела резиновых пуль в сторону автобуса, в результате чего разбилось стекло и нанесены механические повреждения транспортному средству. Также он ранил прохожего. После этого между потерпевшими и правонарушителем возникла драка.

"В результате происшествия в районную больницу были доставлены 64-летний водитель автобуса с ушибом лица, 41-летний пассажир автобуса с ушибом головы, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и 39-летний случайный прохожий, который получил закрытую черепно-мозговую травму, забой и ожог брюшной стенки. После осмотра врачами трое мужчин были отпущены домой. 56-летний правонарушитель госпитализирован в хирургическое отделение медицинского учреждения с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами", - сообщили в полиции.

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Полицейские изъяли с места происшествия травматический пистолет, патроны и гильзы. Установлено, что мужчина имел разрешение на оружие.

По данному факту следствием открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Правонарушителю сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.