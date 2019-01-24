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24.01.19 12:48

СБУ задержала одессита, переправлявшего "гумпомощь" наемникам РФ на оккупированный Донбасс. ФОТО

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали мужчину, который организовывал поставки из России так называемой гуманитарной помощи наемникам РФ на оккупированные территории Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что ранее судимый одессит с 2014 года находился в составе одной из российских общественных организаций. Там он занимался сбором "гуманитарки" и ее переправкой на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей через неподконтрольные участки государственной границы. Будучи сторонником идеи создания на территории юго-восточной Украины так называемой "Новороссии", злоумышленник также выступал с поддержкой пророссийских сепаратистов в Одессе. Весной 2014 года, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, мужчина уехал в Россию, где продолжил заниматься сбором "помощи" для террористов. В конце прошлого года он нелегально вернулся в Украину", - говорится в сообщении.

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Правоохранители задержали злоумышленника в одном из дачных кооперативов Одессы, где он скрывался от правосудия.

Во время следственных действий по месту его временного проживания обнаружены переписка с главарями террористов, фото- и видеоматериалы, подтверждающие противоправную деятельность.

СБУ задержала одессита, переправлявшего гумпомощь наемникам РФ на оккупированный Донбасс 01

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.

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