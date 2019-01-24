В Днепре построена новая Больница матери и ребенка имени Руднева, - советник главы Днепропетровской ОГА Голик. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил советник главы Днепропетровской ОГА Юрий Голик, информирует Цензор.НЕТ.

"На этих фото - лучшая Детская Больница Украины, построенная нами с нуля. Больница Матери и Ребенка имени Руднева в Днепре. Ее Хирургический корпус. Соседний с ней ее Педиатрический корпус тоже построен нами чуть больше года назад. 7 этажей. 6 вверх. 1 вниз. Несколько тысяч квадратных метров, напоминающих внутри комфортный детский садик и классную гостиницу, а не больницу", - написал чиновник.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Голик о работе Днепропетровской ОГА за 2018 год: 500 дорог, 53 детских садика, 30 школ





Он также перечислил многочисленные особенности новой больницы, которые сделают лечение детей более комфортным:

Смотрите: Днепропетровская ОГА превратила старую школу в Покрове в современное образовательное пространство, - Голик. ФОТОрепортаж

"Обычная "кровать" в приемном отделении. На пульте управления. Максимально нафаршированные операционные, напоминающие космическую станцию. Дубляж табличек шрифтом Брайля. Светящиеся во тьме таблички. Комфортные шкафчики перед бассейном. Его специальное вечернее освещение. Идеально подобранные под стиль стен жалюзи. Отдельные специальные палаты для детей с особыми потребностями. Столики для еды в каждой палате для каждой кровати. Идеальная чистота и идеальное расположение систем во вспомогательных помещениях. Подъемники на входах в школу, включая подъемник, рассчитанный на подъем каталки".









Смотрите: Днепропетровская ОГА создала новое образовательное пространство в Магдалиновской школе, - Голик

"В этом году мы совместно с Горсоветом Днепра, начнем реконструкцию 5-й детской больницы в Днепре. Спасибо всем налогоплательщикам Днепропетровской области. Все, что мы строим - это уплаченные вами налоги и децентрализация", - сообщил Голик.