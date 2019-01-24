Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
24.01.19 21:17

В Днепре построена новая Больница матери и ребенка имени Руднева, - советник главы Днепропетровской ОГА Голик. ФОТОрепортаж

Благодаря средствам, полученным в результате децентрализации, в Днепре построена новая современная детская больница.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил советник главы Днепропетровской ОГА Юрий Голик, информирует Цензор.НЕТ.

В Днепре построена новая Больница матери и ребенка имени Руднева, - советник главы Днепропетровской ОГА Голик 01

"На этих фото - лучшая Детская Больница Украины, построенная нами с нуля. Больница Матери и Ребенка имени Руднева в Днепре. Ее Хирургический корпус. Соседний с ней ее Педиатрический корпус тоже построен нами чуть больше года назад. 7 этажей. 6 вверх. 1 вниз. Несколько тысяч квадратных метров, напоминающих внутри комфортный детский садик и классную гостиницу, а не больницу", - написал чиновник.

В Днепре построена новая Больница матери и ребенка имени Руднева, - советник главы Днепропетровской ОГА Голик 02
В Днепре построена новая Больница матери и ребенка имени Руднева, - советник главы Днепропетровской ОГА Голик 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голик о работе Днепропетровской ОГА за 2018 год: 500 дорог, 53 детских садика, 30 школ

В Днепре построена новая Больница матери и ребенка имени Руднева, - советник главы Днепропетровской ОГА Голик 04В Днепре построена новая Больница матери и ребенка имени Руднева, - советник главы Днепропетровской ОГА Голик 05
В Днепре построена новая Больница матери и ребенка имени Руднева, - советник главы Днепропетровской ОГА Голик 06

Он также перечислил многочисленные особенности новой больницы, которые сделают лечение детей более комфортным: 

Смотрите: Днепропетровская ОГА превратила старую школу в Покрове в современное образовательное пространство, - Голик. ФОТОрепортаж

"Обычная "кровать" в приемном отделении. На пульте управления. Максимально нафаршированные операционные, напоминающие космическую станцию. Дубляж табличек шрифтом Брайля. Светящиеся во тьме таблички. Комфортные шкафчики перед бассейном. Его специальное вечернее освещение. Идеально подобранные под стиль стен жалюзи. Отдельные специальные палаты для детей с особыми потребностями. Столики для еды в каждой палате для каждой кровати. Идеальная чистота и идеальное расположение систем во вспомогательных помещениях. Подъемники на входах в школу, включая подъемник, рассчитанный на подъем каталки".

В Днепре построена новая Больница матери и ребенка имени Руднева, - советник главы Днепропетровской ОГА Голик 07
В Днепре построена новая Больница матери и ребенка имени Руднева, - советник главы Днепропетровской ОГА Голик 08
В Днепре построена новая Больница матери и ребенка имени Руднева, - советник главы Днепропетровской ОГА Голик 09
В Днепре построена новая Больница матери и ребенка имени Руднева, - советник главы Днепропетровской ОГА Голик 10

Смотрите: Днепропетровская ОГА создала новое образовательное пространство в Магдалиновской школе, - Голик

"В этом году мы совместно с Горсоветом Днепра, начнем реконструкцию 5-й детской больницы в Днепре. Спасибо всем налогоплательщикам Днепропетровской области. Все, что мы строим - это уплаченные вами налоги и децентрализация", - сообщил Голик.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100