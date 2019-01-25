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25.01.19 01:20

Турецкий ресторан горел на киевском Подоле. ФОТОрепортаж

Ресторан, расположенный на втором этаже здания по ул.Сагайдачного,31, горел в четверг вечером, погибших и пострадавших в результате возгорания нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Киеве в Фейбуке..

Как отмечается в сообщении, информация о пожаре поступила спасателям в 21:35.

"Возгорание произошло на 2м этаже здания, огонь распространился на крышу. Сейчас площадь пожара составляет ориентировочно 100 кв. м", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 15 единиц техники и около 50 человек личного состава. Спасатели изъяли из помещения 6 газовых баллонов.

В 23:16 пожар локализован на площади 100 кв. м, а в 00:07 пожар ликвидирован. Погибших и травмированных нет.

Обстоятельства возникновения пожара выясняются".

По информации портала "Киев оперативный" горл ретсоран турецкой кухни "Tike"

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