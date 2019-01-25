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25.01.19 09:04

В подвале многоэтажного жилого дома во Львове произошел взрыв: жителей эвакуировали, - полиция. ФОТОрепортаж

Во Львове в подвале девятиэтажного жилого дома на улице Патона произошел взрыв, в результате которого пострадал сантехник.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции во Львовской области.

"24 января, в 18.36 на оперативную линию "102" поступило сообщение о том, что в подвальном помещении жилого девятиэтажного дома на ул. Патона во Львове произошел взрыв", - сказано в сообщении.

В подвале многоэтажного жилого дома во Львове произошел взрыв: жителей эвакуировали, - полиция 01

Отмечается, что на место происшествия оперативно прибыли взрывотехники, сотрудники Железнодорожного отдела полиции и патрульной полиции, а также спасатели и работники других служб.

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Предварительно установлено, что сантехник, 37-летний львовянин в подвальном помещении проводил технические работы, во время которых произошел взрыв. Он доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

В подвале многоэтажного жилого дома во Львове произошел взрыв: жителей эвакуировали, - полиция 02

В целях безопасности из подъезда дома, под которым произошел взрыв в подвале, эвакуированы жители.

На месте работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также обеспечивают охрану порядка и безопасность жителей.

В подвале многоэтажного жилого дома во Львове произошел взрыв: жителей эвакуировали, - полиция 03

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