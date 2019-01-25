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25.01.19 15:21

Замглавы одной из прокуратур Киевской области задержана при получении взятки: вымогала 10 тыс. грн ежемесячно за "крышевание" незаконной торговли газом, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области совместно с генеральной инспекцией Генеральной прокуратуры разоблачили в систематических взятках заместителя руководителя одной из городских прокуратур Киевской области.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник наладила механизм получения неправомерной выгоды от частного предпринимателя за непринятие мер реагирования по пресечению незаконной торговли газом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"За свои услуги по "крышеванию" противоправной деятельности прокурор требовала от представителя коммерческой структуры разовую "таксу" в размере 3 тысячи долларов США и ежемесячно - 10 тысяч гривен", - рассказали в ведомстве.

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В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины правоохранители задержали злоумышленницу при получении 10 тысяч гривен - очередной суммы взятки.

Замглавы одной из прокуратур Киевской области задержана при получении взятки: вымогала 10 тыс. грн ежемесячно за крышевание незаконной торговли газом, - СБУ 01
Замглавы одной из прокуратур Киевской области задержана при получении взятки: вымогала 10 тыс. грн ежемесячно за крышевание незаконной торговли газом, - СБУ 02
Замглавы одной из прокуратур Киевской области задержана при получении взятки: вымогала 10 тыс. грн ежемесячно за крышевание незаконной торговли газом, - СБУ 03

Также проверяется информация о причастности к незаконным действиям руководителя городской прокуратуры.

Продолжаются следственные действия.

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