Замглавы одной из прокуратур Киевской области задержана при получении взятки: вымогала 10 тыс. грн ежемесячно за "крышевание" незаконной торговли газом, - СБУ. ФОТОрепортаж

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник наладила механизм получения неправомерной выгоды от частного предпринимателя за непринятие мер реагирования по пресечению незаконной торговли газом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"За свои услуги по "крышеванию" противоправной деятельности прокурор требовала от представителя коммерческой структуры разовую "таксу" в размере 3 тысячи долларов США и ежемесячно - 10 тысяч гривен", - рассказали в ведомстве.

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В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины правоохранители задержали злоумышленницу при получении 10 тысяч гривен - очередной суммы взятки.







Также проверяется информация о причастности к незаконным действиям руководителя городской прокуратуры.

Продолжаются следственные действия.