Кремлевские призраки, отмена приговора Януковичу, лунные амбиции России. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Скоро...
Ну, хоч 100 днів...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко - украинцам: Если за 100 дней "очевидных результатов" не будет, я покину пост президента. ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае победы на выборах Тимошенко должна готовиться к отставке: за 100 дней снизить цену на газ в два раза невозможно, - Бутусов
Параллели истории
Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия будет добиваться присутствия своих наблюдателей на выборах президента Украины, - МИД РФ
Незабаром...
... и шоуменов
Очередной кандидат
Призрак социализма
Лунные амбиции России
Голосуй розумом!
Совет легитимного
Кремлевские призраки
Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин выразил поддержку Мадуро
Собиратель земель...
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