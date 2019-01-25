Возле посольства России в Киеве прошла акция в поддержку пропавших без вести в оккупированном Крыму. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АТR.

Участники акции пришли к посольству Российской Федерации в Киеве с плакатами, на которых написаны фамилии пропавших без вести и требования к властям РФ ответить на вопрос, где эти люди.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Акция в поддержку военнопленных украинских моряков прошла под посольством РФ в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В акции приняли участие до 20 человек, среди которых заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

Акция проводится ежемесячно, сегодняшняя уже 31 по счету.

Также смотрите: Акция, посвященная жертвам похищений в оккупированном Крыму, прошла под посольством РФ в Киеве. ФОТО

Крымскотатарский активист Эрвин Ибрагимов исчез в Крыму в мае 2016 года. По данным "КрымSOS", на сегодняшний день неизвестна судьба 15 человек, исчезнувших за годы российской оккупации в Крыму.