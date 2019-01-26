Порошенко в Белой Церкви принял участие во встрече военнослужащих 72-й ОМБр, вернувшихся из зоны проведения ООС. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Торжественная церемония встречи эшелона с бойцами и военной техникой бригады состоялась на местном железнодорожном вокзале.





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После общения Порошенко вместе с военнослужащими прошел по центральной улице от вокзала в воинскую часть бригады. Жители города встречали военных и благодарили их за мир и спокойствие. Люди вручали военнослужащим цветы и шарики, а также держали государственные флаги и плакаты с надписями: "Спасибо за мирное небо!", "Поздравляем героев с возвращением!", "Гордимся славными бойцами 72 бригады".

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Воинов 72 отдельной механизированной бригады также сопровождали лицеисты одной из гимназий города, которые несли портреты погибших военнослужащих бригады.