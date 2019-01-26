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26.01.19 15:52

Порошенко в Белой Церкви принял участие во встрече военнослужащих 72-й ОМБр, вернувшихся из зоны проведения ООС. ФОТОрепортаж

Президент Украины Петр Порошенко принял участие во встрече военнослужащих 72 отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев, которые сегодня вернулись из зоны проведения операции Объединенных сил в место постоянной дислокации в Белой Церкви.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Порошенко в Белой Церкви принял участие во встрече военнослужащих 72-й ОМБр, вернувшихся из зоны проведения ООС 01

Торжественная церемония встречи эшелона с бойцами и военной техникой бригады состоялась на местном железнодорожном вокзале.

Порошенко в Белой Церкви принял участие во встрече военнослужащих 72-й ОМБр, вернувшихся из зоны проведения ООС 02
Порошенко в Белой Церкви принял участие во встрече военнослужащих 72-й ОМБр, вернувшихся из зоны проведения ООС 03

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Порошенко в Белой Церкви принял участие во встрече военнослужащих 72-й ОМБр, вернувшихся из зоны проведения ООС 04
Порошенко в Белой Церкви принял участие во встрече военнослужащих 72-й ОМБр, вернувшихся из зоны проведения ООС 05
Порошенко в Белой Церкви принял участие во встрече военнослужащих 72-й ОМБр, вернувшихся из зоны проведения ООС 06

После общения Порошенко вместе с военнослужащими прошел по центральной улице от вокзала в воинскую часть бригады. Жители города встречали военных и благодарили их за мир и спокойствие. Люди вручали военнослужащим цветы и шарики, а также держали государственные флаги и плакаты с надписями: "Спасибо за мирное небо!", "Поздравляем героев с возвращением!", "Гордимся славными бойцами 72 бригады".

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Порошенко в Белой Церкви принял участие во встрече военнослужащих 72-й ОМБр, вернувшихся из зоны проведения ООС 07
Порошенко в Белой Церкви принял участие во встрече военнослужащих 72-й ОМБр, вернувшихся из зоны проведения ООС 08
Порошенко в Белой Церкви принял участие во встрече военнослужащих 72-й ОМБр, вернувшихся из зоны проведения ООС 09
Порошенко в Белой Церкви принял участие во встрече военнослужащих 72-й ОМБр, вернувшихся из зоны проведения ООС 10

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Порошенко в Белой Церкви принял участие во встрече военнослужащих 72-й ОМБр, вернувшихся из зоны проведения ООС 11

Воинов 72 отдельной механизированной бригады также сопровождали лицеисты одной из гимназий города, которые несли портреты погибших военнослужащих бригады.

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