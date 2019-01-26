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26.01.19 18:28

Порошенко вручил государственные награды воинам 72-й ОМБр, вернувшимся из зоны проведения ООС. ФОТОрепортаж

Президент Украины Петр Порошенко вручил государственные награды военнослужащим 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, которые вернулись в пункт постоянной дислокации из района проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Порошенко вручил государственные награды воинам 72-й ОМБр, вернувшимся из зоны проведения ООС 01

Глава государства вручил военным награды за личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженные действия и образцовое выполнение воинского долга.

Порошенко вручил государственные награды воинам 72-й ОМБр, вернувшимся из зоны проведения ООС 02

Орденом Богдана Хмельницкого III степени награждены полковники Руслан Татусь, Сергей Сирченко и лейтенанта Дмитрий Гнатюк.

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Порошенко вручил государственные награды воинам 72-й ОМБр, вернувшимся из зоны проведения ООС 03
Порошенко вручил государственные награды воинам 72-й ОМБр, вернувшимся из зоны проведения ООС 04

Президент также вручил медали "За воинскую службу Украине" лейтенантам Елене Бельской, Александру Шараевскому, старшему солдату Александру Гордиенко, младшему лейтенанту Андрею Норову, капитанам Константину Руденко, Александру Щепке.

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Порошенко вручил государственные награды воинам 72-й ОМБр, вернувшимся из зоны проведения ООС 05

Медали "Защитнику Отечества" из рук главы государства получили старший солдат Александр Заводнюк, сержант Василий Коваль, солдаты Владимир Курашов и Эдуард Соболевский, старшина Александр Нестеренко, старшие сержанты Владимир Русецкий и Виталий Туканов, младший сержант Александр Сотник.

Порошенко вручил государственные награды воинам 72-й ОМБр, вернувшимся из зоны проведения ООС 06

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