В память о Герое Небесной Сотни Жизневском активисты прошли по центру Киева. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

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Участники марша двинулись от Михайловской площади и повторили маршрут, которым пять лет назад шла процессия во время прощания с Жизневским.

К акции присоединились члены белорусских Движения солидарности "Вместе" и центра "Сябры", а также местные активисты Народного Руха Украины, "Правого сектора" и УНА-УНСО, в которую входил Жизневский.

Участники несли флаги своих организаций, украинские и бело-красные белорусские флаги. От Михайловской площади они прошли к Софиевской, оттуда - на Крещатик и улицу Грушевского, где на месте предполагаемого убийства Жизневского установлен памятный знак.

Акция была согласована с властями Киева. Пешую колонну сопровождала полицейская машина, для прохода участников останавливали машины на проезжих частях.

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Участники марша также несли шестиметровый флаг цветов украинского и белорусского флагов, а также скандировали лозунги "Слава Украине!", "Жыве Беларусь!", "Герои не умирают".

Акция завершилась минутой молчания у памятного знака Жизневскому.





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Напомним, Михаил Жизневский стал одной из первых жертв Революции Достоинства. Он трагически погиб 22 января 2014 года от выстрела в сердце на улице Грушевского в Киеве. В июне 2017 года президент Украины Петр Порошенко присвоил Жизневскому посмертно звание Героя Украины. Кроме того, Жизневский был посмертно награжден орденом Героев Небесной сотни. Нина и Михаил Жизневские получали от украинского государства пожизненную пенсию как родители героя Небесной сотни. Украина также помогла в получении квартиры для семьи.