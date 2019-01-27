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27.01.19 13:23

Одну из крупнейших партий старинных монет обнаружили на границе с Польшей, - Госпогранслужба. ФОТО

На границе с Польшей сотрудники Госпогранслужбы обнаружили одну из крупнейших партий старинных монет. Их пытались вывезти на поезде Интерсити "Киев-Перемышль".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Пограничной служба Украины.

Во время проверки поезда Интерсити "Киев-Перемышль" на границе с Польшей, пограничники обнаружили 375 старинных монет. Их пытался вывезти из страны украинец 1962 года рождения.

Пограничники обнаружили монеты, которые были датированы началом XVII века, Сигизмунда I, Екатерины II, Александра II, Елизаветы II, античные и польские монеты, монеты времен СССР и другие. Всю коллекцию монет изъяли и передали для проведения экспертизы. Эксперты должны установить культурную и историческую их ценность.

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Одну из крупнейших партий старинных монет обнаружили на границе с Польшей, - Госпогранслужба 01
Одну из крупнейших партий старинных монет обнаружили на границе с Польшей, - Госпогранслужба 02
Одну из крупнейших партий старинных монет обнаружили на границе с Польшей, - Госпогранслужба 03

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