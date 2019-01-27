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27.01.19 13:33

Газовый баллон взорвался ночью в многоквартирном доме в Украинске, трое пострадавших, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Сегодня ночью в городе Украинск Донецкой области в одной из квартир жилого дома взорвался газовый баллон, пострадали три человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Газовый баллон взорвался ночью в многоквартирном доме в Украинске, трое пострадавших, - Нацполиция 01

Предварительно установлено, что причиной, вероятно, стал газовый баллон, который хозяева накануне купили и занесли в квартиру. Установлено, что в результате взрыва пострадали 40-летняя хозяйка квартиры, ее 20-летняя и 82-летняя соседки. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения.

Газовый баллон взорвался ночью в многоквартирном доме в Украинске, трое пострадавших, - Нацполиция 02

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Газовый баллон взорвался ночью в многоквартирном доме в Украинске, трое пострадавших, - Нацполиция 03

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 270 "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" Уголовного кодекса Украины.

Газовый баллон взорвался ночью в многоквартирном доме в Украинске, трое пострадавших, - Нацполиция 04

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Газовый баллон взорвался ночью в многоквартирном доме в Украинске, трое пострадавших, - Нацполиция 05

Сейчас на месте работают правоохранители и сотрудники ГСЧС.

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