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27.01.19 13:45

Демонтированный в Киеве памятник Суворову передадут швейцарскому музею, - Институт нацпамяти. ФОТО

Памятник российскому полководцу Александру Суворову после демонтажа определенное время будет хранится на территории Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, а затем его передадут одному из музеев Швейцарии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Украинского института национальной памяти.

"Во вторник, 29 января, запланирована встреча представителей Министерства обороны с военным атташе посольства Швейцарии в Украине. По предварительной договоренности памятник будет передан в один из швейцарских музеев Суворова", - говорится в сообщении.

Как отметил сотрудник УИНП Богдан Короленко, на этом "завершится последний поход Суворова через Альпы".

Демонтированный в Киеве памятник Суворову передадут швейцарскому музею, - Институт нацпамяти 01
Демонтированный в Киеве памятник Суворову передадут швейцарскому музею, - Институт нацпамяти 02
Демонтированный в Киеве памятник Суворову передадут швейцарскому музею, - Институт нацпамяти 03

Как сообщалось, 24 января был демонтирован установленный перед входом в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна (бывшее Суворовское училище) памятник Суворову. Решение о демонтаже приняла комиссия Минкультуры в конце декабря 2018 года.

Александр Суворов — российский полководец. Был организатором подавлений национально-освободительных восстаний, в частности Колиивщина на Правобережной Украине и восстание Костюшко, а также депортаций.

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