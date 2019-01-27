Украинские стрелки Костевич и Омельчук победили на международном турнире в Мюнхене. ФОТОрепортаж

Как сообщает XSport, Костевич также дважды поднималась на вершину пьедестала H&N Cup в первый день соревнований, передает Цензор.НЕТ.
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Фото: facebook.com/shootingukrainenews
В миксте с Омельчуком она показала результат 488.3 и установила новый рекорд мира.
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Фото: facebook.com/shootingukrainenews
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