Украинские стрелки Костевич и Омельчук победили на международном турнире в Мюнхене. ФОТОрепортаж

Как сообщает XSport, Костевич также дважды поднималась на вершину пьедестала H&N Cup в первый день соревнований, передает Цензор.НЕТ.

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Фото: facebook.com/shootingukrainenews

В миксте с Омельчуком она показала результат 488.3 и установила новый рекорд мира.





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Фото: facebook.com/shootingukrainenews

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