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27.01.19 21:21

Украинские стрелки Костевич и Омельчук победили на международном турнире в Мюнхене. ФОТОрепортаж

Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали золотые медали на турнире H&N Cup в Мюнхене. Они победили в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров в миксте.

Как сообщает XSport, Костевич также дважды поднималась на вершину пьедестала H&N Cup в первый день соревнований, передает Цензор.НЕТ.

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Украинские стрелки Костевич и Омельчук победили на международном турнире в Мюнхене 01
Украинские стрелки Костевич и Омельчук победили на международном турнире в Мюнхене 02
Украинские стрелки Костевич и Омельчук победили на международном турнире в Мюнхене 03

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Украинские стрелки Костевич и Омельчук победили на международном турнире в Мюнхене 04
Фото: facebook.com/shootingukrainenews

В миксте с Омельчуком она показала результат 488.3 и установила новый рекорд мира.

Украинские стрелки Костевич и Омельчук победили на международном турнире в Мюнхене 05
Украинские стрелки Костевич и Омельчук победили на международном турнире в Мюнхене 06

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Украинские стрелки Костевич и Омельчук победили на международном турнире в Мюнхене 07
Украинские стрелки Костевич и Омельчук победили на международном турнире в Мюнхене 08
Фото: facebook.com/shootingukrainenews

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