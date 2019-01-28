Благотворительный концерт в поддержку раненых украинских воинов состоялся в Нью-Йорке. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".
"Надо продолжать помогать. Конечно, уже пятый год война, люди устали. Но у нас больше 20 000 раненых военнослужащих в Украине. Многие тяжело", - рассказала президент фонда Ирина Ващук Дисипио.
Она пояснила, что мероприятие в Нью-Йорке является одним из восьми благотворительных концертов в поддержку раненых украинских военнослужащих в США.
"Сейчас тур начался с Йонкерса, сегодня - в Нью-Йорке, следующая пятница - Детройт, суббота - Чикаго, воскресенье - Нью-Джерси, через неделю в субботу - Филадельфия, Бостон, и последний концерт во Флориде будет с Павлом Табаковым" , - рассказала она.
На концерте присутствовал ветеран Николай Левко, военнослужащий Национальной гвардии Украины, получивший ранения, подорвавшись на мине во время выполнения боевого задания вблизи г. Горловка. Сейчас он ожидает протезирование в США, которое должно состояться уже скоро.
"Николай Левко, он один из тяжелых. Не только две ноги потеряно, но и реконструкция кости бедра, которую в Украине не могли сделать", - пояснила президент Revived Soldiers Ukraine.
Ирина объяснила, что все члены фонда работают на волонтерских началах, параллельно с основными работами.
"Это наше призвание - помогать, общественный долг. Я не могу просто сидеть сложа руки и просто смотреть на то, что можно поправить, починить, изменить ... Ко мне почти ежедневно обращаются за помощью", - рассказала она.
Ирина рассказала, что фонд, который существует с конца 2015 года, собрал около $ 60 тыс. в 2016-м году, около $ 130 тыс. в 2017-м, и около $ 340 тыс. в 2018 году.
"Благодаря таким мероприятиям мы можем в течение одного дня решить большую проблему, которую для них очень трудно решить дома", - добавила она.
За день благотворительности в Нью-Йорке удалось собрать $ 9670.
Фонд Revived Soldiers Ukraine был основан в США в конце 2015 года. За это время удалось организовать операции и лечения в США 13 военнослужащим с самыми сложными ранениями, помочь 58 раненым военным в Украине. Недавно фонд также основал Украинский филиал.