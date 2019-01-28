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28.01.19 15:41

Государственный оборонный заказ в 2018 году выполнен, уверен, что никаких проблем с его выполнением в 2019-м не будет, - Полторак. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Есть большая разница между организацией работы по выпуску, а также качеством продукции 2014 года и сегодня. В 2014 году технику в Харькове собирали вручную, не имея серьезного технического оборудования. А специалистов на рабочих местах, которые могли бы качественно работать, было очень мало.

Это сегодня, 28 января, отметил министр обороны Украины Степан Полторак во время пребывания на ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова" и ГП "Завод имени В.А. Малышева", которые входят в состав ГК "Укроборонпром", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

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"Что мы видим сегодня? Государственный оборонный заказ в 2018 году выполнены. И уверен, что никаких проблем с выполнением Государственного оборонного заказа на 2019 у нас не будет", - подчеркнул он.

По словам руководителя оборонного ведомства, за последние несколько лет предприятиям Харькова Министерство обороны выделило из бюджета на производство, модернизацию и ремонт бронированной техники для нужд Вооруженных сил Украины более 10 млрд гривен.

"Сегодня в Харькове производят продукцию, которая успешно выполняет боевые задания. Нельзя сравнить танк 2014 года и модернизированный танк 2019 года. Невозможно сравнить даже материалы 2014 года, а я очень хорошо помню проблемы, которые были тогда, например, с бронетранспортерами - с теми БТР, которые ваше предприятие выпускает сегодня. Разница очень большая", - подчеркнул министр обороны.

Степан Полторак напомнил, что количество работающих на рабочих местах на предприятиях оборонно-промышленного комплекса за последние годы увеличилась на 25 процентов.

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"Зарплата на предприятиях, занимающихся бронетанковой техникой, увеличилась в среднем больше, чем в 4,5 раза. Вооруженные силы Украины требуют новой техники. У нас точно есть очень мощная и хорошая перспектива", - отметил он.

Государственный оборонный заказ в 2018 году выполнен, уверен, что никаких проблем с его выполнением в 2019-м не будет, - Полторак 01
Государственный оборонный заказ в 2018 году выполнен, уверен, что никаких проблем с его выполнением в 2019-м не будет, - Полторак 02

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Государственный оборонный заказ в 2018 году выполнен, уверен, что никаких проблем с его выполнением в 2019-м не будет, - Полторак 03
Государственный оборонный заказ в 2018 году выполнен, уверен, что никаких проблем с его выполнением в 2019-м не будет, - Полторак 04
Государственный оборонный заказ в 2018 году выполнен, уверен, что никаких проблем с его выполнением в 2019-м не будет, - Полторак 05
Государственный оборонный заказ в 2018 году выполнен, уверен, что никаких проблем с его выполнением в 2019-м не будет, - Полторак 06
Государственный оборонный заказ в 2018 году выполнен, уверен, что никаких проблем с его выполнением в 2019-м не будет, - Полторак 07

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Государственный оборонный заказ в 2018 году выполнен, уверен, что никаких проблем с его выполнением в 2019-м не будет, - Полторак 08
Государственный оборонный заказ в 2018 году выполнен, уверен, что никаких проблем с его выполнением в 2019-м не будет, - Полторак 09
Государственный оборонный заказ в 2018 году выполнен, уверен, что никаких проблем с его выполнением в 2019-м не будет, - Полторак 10
Фото: mil.gov.ua

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